عقب قضيته مع يعقوب العوضي.. هكذا تبدلت حياة الإماراتي علي المزروعي

يستعد الإماراتي علي المزروعي لمباشرة عمله كباحث اجتماعي في مكتب وزارة تنمية المجتمع بإمارة رأس الخيمة، وذلك فور انتهاء الإجراءات الإدارية اللازمة.

وأكد المزروعي لصحيفة “الإمارات اليوم” أنه سيعمل بشكل مؤقت لحين انتقاله إلى سكنه الجديد في إمارة دبي، والعمل في مكتب الوزارة بشكل دائم، لافتًا إلى أن وزارة تنمية المجتمع تركت له حرية اختيار مكان العمل بمكاتب الوزارة في الدولة.

وكشف أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمر بتوفير مسكن ملائم له ولأسرته، وأنه اختار السكن في إمارة دبي ليكون قريبًا من عمله في مقر وزارة تنمية المجتمع، لافتًا إلى أنه سيبذل جهده في مجال البحث الاجتماعي لخدمة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وأوضح أن الشيخ محمد بن راشد وفّر له جميع الإمكانات والتشجيع والدعم اللازم للعمل في وظيفة باحث اجتماعي، مؤكدًا أنه سيكون في محل ثقة القيادة لخدمة الوطن والمواطنين.

يذكر أن قضية المزروعي أثارت اهتمامًا حكوميًا وشعبيًا بعد أن تعرض لإساءة عبر برنامج “الرابعة والناس” في إذاعة عجمان، من قبل المذيع يعقوب العوضي، بعد اتصاله وتحدثه عن ارتفاع الأسعار وأثره في مستوى معيشة المواطنين، لكن العوضي قاطعه أكثر من مرة، نافيًا صحة كلامه، ولم يمنحه الوقت لإيضاح وجهة نظره، كما شكك بوطنيته، الأمر الذي دفع إلى تفاعل واسع عبر مواقع التواصل.

ودفعت الواقعة بحاكم دبي الشيخ محمد إلى إصدار توجيهات بتوفير جميع احتياجات المزروعي، بشكل فوري، كما دعاه إلى حضور اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الأحد، لمناقشة خطة وزارة التنمية الاجتماعية بهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود من المواطنين بالإمارات.

وبعد حضور المزروعي للجلسة، واستماعه لخطة وزيرة تنمية المجتمع بشأن محدودي الدخل، اعتمدت حكومة الإمارات 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لذوي الدخل المحدود للثلاث سنوات القادمة. كما أكدت على تعيين المزروعي باحثًا اجتماعيًا بوزارة تنمية المجتمع.