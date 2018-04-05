بسبب “جمهورية”.. اتهام الروائي المصري علاء الأسواني بـ”تشويه الدولة”

قدّم محامٍ مصري بلاغًا للنائب العام، اليوم الخميس، اتهم فيه الكاتب والروائي الشهير علاء الأسواني بتشويه الدولة المصرية، والتحريض على إنشاء العلاقات الآثمة من خلال رواية صدرت له مؤخرًا تحمل اسم “جمهورية”.

وتضمن البلاغ الذي قدمه المحامي أيمن محفوظ أن الأسواني، وهو أحد المعارضين لسياسات النظام المصري، طبع روايته في إحدى دور النشر بلبنان؛ بحجة عدم وجود حرية رأي في مصر.

وبحسب البلاغ، فإن الأسواني “طعن الوطن في قيمه وثقافته من خلال إصدار الرواية، وجاء بفصول الرواية تحريض على العلاقات الآثمة واستخدام لغة صريحة بذكر الأعضاء الجنسية”.

وجاء في البلاغ أيضًا “أن الرواية تهدف لإسقاط الدولة المصرية لصالح أعداء الوطن، وهدم الثقافة وانتشار الفساد والانحلال الأخلاقي”.

وطالب البلاغ بـ”اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الكاتب وفتح تحقيق عاجل موسع؛ لمنع بث تلك الأفكار التي تحرض الشعب على العصيان وتتهم الدولة بالطغيان”.

كما طالب البلاغ بمصادرة الرواية التي وصفها بـ”المسمومة”، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية نحو الأسواني ومنعه من السفر.

وجاء البلاغ بعد حالة من الجدل شهدتها الأوساط المصرية تجاه الرواية، واعتبار البعض أنها تحمل إيحاءات جنسية، وتحرض ضد مؤسسات الدولة.

وعلاء الأسواني، أديب مصري، وطبيب أسنان، يكتب القصة القصيرة والرواية، وله الكثير من المؤلفات من بينها رواية “عمارة يعقوبيان” التي ترجمت إلى فيلم سينمائي قام ببطولته الفنان الكبير عادل إمام.