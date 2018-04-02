الإمارات.. “اتصال” يتسبب بإيقاف مذيع عن العمل في إذاعة عجمان

قرر ولي عهد إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ عمار بن حميد النعيمي، اليوم الإثنين، إيقاف مذيع في إذاعة عجمان “راديو الرابعة” عن العمل.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” عبر موقعها الإلكتروني، أن “المذيع يعقوب العوضي أوقف عن العمل في الإذاعة بتوجيهات من ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على خلفية ما صدر منه أثناء اتصال من أحد المواطنين”.

وأضافت أن “مواطنًا اتصل صباح اليوم بالإذاعة، متحدثًا عن ارتفاع الأسعار وأثره على مستوى معيشة المواطنين، حيث قاطعه المذيع أكثر من مرة نافيًا صحة كلامه”.

إلى ذلك، أكد الشيخ عمار النعيمي أن “الإذاعة افتتحت من أجل الاستماع وحل قضايا وشكوى المواطنين والمتصلين”، وفقًا للصحيفة الإماراتية.