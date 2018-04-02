السلطات الهندية تبحثُ عن قرد متهم بسرقة طفل

بدأت السلطات الهندية بالبحث عن قرد يُزعم قيامه باختطاف طفلٍ في ولاية أوريسا شرق الهند.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد قام قردٌ يوم السبت الماضي (أمس الأول) باختطاف طفل من منزل والديه في ولاية أوريسا.

وعثر أفراد العائلة الهندية على طفلهم حديث الولادة، في بئر بالقرب من منزلهم، دون أن يتعرض لإصابات خطيرة.

فيما أوضحت الشرطة، أن القردة عادة ما تدخل المنازل لسرقة الطعام، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بسرقة طفل حديث الولادة.

وقال بي سي برادهان، الضابط في الشرطة المحلية، إن الشرطة تعمل مع متخصصين في صيد القرود، ما مكنها من العثور على القرد السارق خلال أسبوع.