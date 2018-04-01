بالصور.. تشييع جنازة الأميرة تهاني والدة حسان بن مساعد آل سعود

تم تشييع الأميرة تهاني، والدة حسان بن مساعد آل سعود، اليوم السبت في العاصمة الرياض، بعد أداء صلاة الميت على جثمانها، من حشد كبير، يتقدمه مفتي المملكة وأمير منطقة الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حضر الصلاة على جثمان تهاني بجامع الإمام تركي بن عبدالله “أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين”.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن يوم أمس السبت وفاة والدة الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، موضحًا أن “الصلاة على جثمان الفقيدة ستكون الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة الرياض.”