وفاة الأميرة تهاني والدة الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي يوم السبت وفاة والدة الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال الديون في بيان إن “الصلاة على جثمان الفقيدة ستكون يوم الأحد بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة الرياض.”

ووالدة الأمير حسان بن مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، التي لم يذكر الديوان الملكي اسمها في بيان النعي، هي الأميرة تهاني بنت عبد الستار الخطيب.

أما والد الأمير حسان، فهو الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وتوفي العام 2013، وهو أخو الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، والوحيد بين إخوانه الذي حصل على شهادة جامعية، ويأتي ترتيبه قبل الأخير من أبناء الإمام عبدالرحمن ابن الإمام فيصل بن الإمام تركي (مؤسس الدولة السعودية الثانية).

وشغل الأمير مساعد عدة مناصب مهمة، منها: وزير الداخلية، ووزير المالية في عهد الملك فيصل، وأول رئيس لديوان المظالم، وأول رئيس لديوان المراقبة العامة، كما عيَّنه الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا لديوان المراقبة العامة.