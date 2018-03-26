بالفيديو.. سيدة تلقي ابنها في قناة للصرف الصحي بسبب مشاجرة

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة صادمة لسيدة تلقي طفلها في قناة صرف صحي؛ إثر مشادة بينها وبين أخريات في أحد الشوارع الصينية.

وفي التفاصيل، صور أحد المارة 3 نساء يتجادلن في الشارع، قبل أن يفاجأ بإمساك إحداهن لطفل صغير وإلقائه في قناة لتصريف مياه الصرف الصحي قريبة، أمام الناس.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، حاول الطفل يائسًا مقاومة قبضة السيدة لكنه لم يستطع التملص منها، فألقته في المصرف.

وفي الفيديو يمكن رؤية إحدى السيدات تحاول سحب الطفل بعيدًا، لكن يبدو أنها لم ترد بذل أي جهد لإنقاذه بعد إلقائه في المصرف.

وبعد انقطاع الفيديو للحظات، بدأ المصور التصوير مرة أخرى، لنرى سيدة أخرى تهرع للمساعدة، وتسحب الطفل الباكي وتخلع عنه المعطف المبتل، بينما تضرب سيدة أخرى أم الطفل القاسية.

وبدى الطفل على ما يرام، حيث خرج من تلك المعركة دون أن يصاب بأذى.

وأثار الفيديو المؤلم غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يتضح بالضبط، مكان وقوع الحادث في الصين، أو ما إذا كانت السلطات تحقق في الواقعة.