بالفيديو.. عاملة في مطعم وجبات سريعة “تبصق” بوجبة زبونة

نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية مقطع فيديو صادم لعاملة في مطعم “بيتا بيت” للوجبات السريعة في كندا وهي “تبصق” في وجبة زبونة غاضبة.

وأظهر مقطع الفيديو تعدي الزبونة لفظيًا بأفظع الشتائم على العاملة أثناء إعدادها الوجبة، ما دفع الأخيرة للبصق في الساندوتش، ولكنها تفاجأت بعد ثوان بقذفه في وجهها.

وصرخت الزبونة بعد ابتعادها عن طاولة تحضير الطعام، قائلةً: “أنا كنت لطيفة معك. ولكنك كنتِ(..)”، لترد عليها العاملة موضحةً: “نعم، لأن الساعة الثالثة فجرًا وأنا أرغب في الذهاب إلى منزلي.”

وبحسب الصحيفة، انتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة بعد نشره على موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي حيث شاركه آلاف المستخدمين، ما أجبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة على الاعتذار.

وقالت صاحبة مطعم “بيتا بيت” في تعليق على الفيديو إنها تشعر بالأسف بعد تلك المشادة وإن الموظفة لم تعد تعمل بالمطعم، مضيفةً: “أنا وزوجي نمتلك مطعم “بيتا بيت” في ميسولا منذ أكثر من 14 عامًا، وحزينة على ما حدث لكِ ولأصدقائك عندنا.”

وأردفت: “أنا لا أعلم ما الذي حدث قبل أو بعد الفيديو، ولكن من فضلك لا تهتمي بما يقوله مثيرو الشائعات، وإذا كان بإمكاني أنا وزوجي منع ما حدث، كما سنفعل ذلك، ولكن هذا مستحيل الآن. ونحن نعتذر لكِ ولأصدقائك ولسكان ميسولا.”