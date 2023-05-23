"سي وورلد أبوظبي" أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط
أضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي مَعلمًا جديدًا مبهرًا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط إلى قائمة المعالم السياحية والترفيهية البارزة التي تحتضها جزيرة ياس.
وانضمت "سي وورلد جزيرة ياس" وهي أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، إلى "عالم فيراري" و "ياس ووتر وورلد" و "عالم وارنر براذرز"، لتقدم تجربة ترفيهية وتعليمية فريدة.
وتضم مدينة "سي وورلد جزيرة ياس" أكبر أكواريوم للأنواع البحرية المتنوعة في العالم، وتقدم 8 عوالم غامرة تسافر بالزوار من القطبين المتجمدين إلى المناطق الاستوائية.
وتشمل الفعاليات أكثر من 100 عرض تقديمي وتجربة مع الحيوانات، بما فيها فرصة اللقاء المباشر مع الأنواع الحيوانية المختلفة، إضافة لأكثر من 35 لعبة وتجربة تفاعلية، وعروض ترفيهية جوالة في أنحاء كلّ عالمٍ من عوالم المدينة.
وتوفر المدينة لزوارها فرصة التعرف على أكثر من 100 ألف كائن من 150 نوعًا، في مغامرة بين القطبين والمناطق الاستوائية.
وتحتضن المدينة أيضًا "مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ"، وهو أول مركز بحثي متكامل في المنطقة يختص بعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل الكائنات البحرية وإطلاقها في بيئتها الطبيعية.
وحصلت المدينة الأولى من نوعها في أبوظبي على شهادة المطابقة لمعايير رعاية الحيوان من "جلوبال هيومين"، والتي تؤكد الالتزام الجاد بمهمتها لحماية ورعاية الحيوانات.
ويقدم الخبير البحري مايكل تاكر باقة من المعلومات النوعية عن البيئة الطبيعية المذهلة والجهود التي يبذلها فريق "سي وورلد أبوظبي" للحفاظ عليها سليمة وآمنة لجميع الحيوانات التي تتم رعايتها.