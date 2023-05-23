"سي وورلد أبوظبي" أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط

أضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي مَعلمًا جديدًا مبهرًا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط إلى قائمة المعالم السياحية والترفيهية البارزة التي تحتضها جزيرة ياس.

وانضمت "سي وورلد جزيرة ياس" وهي أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط، إلى "عالم فيراري" و "ياس ووتر وورلد" و "عالم وارنر براذرز"، لتقدم تجربة ترفيهية وتعليمية فريدة.

وتضم مدينة "سي وورلد جزيرة ياس" أكبر أكواريوم للأنواع البحرية المتنوعة في العالم، وتقدم 8 عوالم غامرة تسافر بالزوار من القطبين المتجمدين إلى المناطق الاستوائية.