سلوى عامر تحصد جائزة الأم المثالية في مصر.. تعرف عليها

فازت المواطنة المصرية سلوى عامر، الثلاثاء، بلقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لعام 2018 وفق ما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي.

وحصدت سلوى الجائزة الأولى بعد قصة كفاح طويلة مع أبنائها الأربعة، حيث ساعدت اثنين منهما مصابين بإعاقات ذهنية على الفوز ببطولة الجمهورية في السباحة.

ونجحت سلوى -التي تبلغ 59 عامًا، ومتزوجة منذ 33 عامًا، وحاصلة على معهد فوق متوسط- في التعامل مع حالات أبنائها غير الطبيعية، إذ رزقت بالابن الأول بعد الزواج مباشرة وفوجئت بإصابته بإعاقة ذهنية، وهو المرض نفسه الذي أصاب ابنتها الرابعة أيضًا.

وتعرضت عامر إلى العديد من المحن في حياتها، من بينها وفاة الابن الوحيد الذي ولد سليم العقل في حادث مروري خلال دراسته بالمرحلة الثانوية، لكنها أصرت على استكمال رحلة الحياة مع الثلاثة الآخرين ورعايتهم.

ونجح الابنان المعاقان في تعلم السباحة ودخول مسابقات مختلفة، حصدا خلالها الميدالية الذهبية والفضية ببطولة الجمهورية الأخيرة، كما نجح الابن الثالث في الوصول إلى مركز وظيفي مميز بإحدى الجامعات بعد تماثله للشفاء من الفشل الكلوي.

وفازت سلوى بالجائزة عن محافظة الجيزة، كما وزعت الوزارة لقب الأم المثالية على مواطنات من غالبية المحافظات بينها الفيوم والغربية وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء وسوهاج.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، الثلاثاء، عن تفاصيل الاعتداء على مسؤولة بارزة في الوزارة خلال مؤتمر صحفي بشأن الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العقبي، إن الشخص المعتدي على المسؤولة جرى توقيفه سريعًا من قبل الجهات الأمنية للتحقيق معه وكشف ملابسات الواقعة.

وأضاف العقبي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن الشخص اتضح أنه مريض ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وهو ابن الفائزة الأولى في المسابقة.

وأوضح أن الشخص المعتدي على المسؤولة ثار غضبه بعدما سمع اسم والدته على المنصة، فصعد إليها واعتدى على رئيسة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية في الوزارة، الدكتورة سمية الألفي، مشيرًا إلى أن ذلك لم يؤثر على حصولها على الجائزة.