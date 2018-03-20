بالفيديو.. الكويتية التي هددت بتفجير نفسها أمام البورصة تتحدث عن قصتها

روت امرأة كويتية عُرفت عبر الإعلام بـ”فتاة البورصة” الأسباب التي جعلتها تهدد بتفجير نفسها أمام مبنى البورصة.

وقالت نورة الشمري، في فيديو نشرته صحيفة “القبس” المحلية، إنها “امرأة مطلقة وتعاني من أجل الحصول على شقة تسكن فيها مع أولادها، لأن أصحاب الشقق يرفضون تأجيرها كونها مطلقة“.

وأضافت، وهي تبكي، أن أولادها تركوها، قائلين لها: “لن نظل طوال عمرنا نسكن عند الخالة والجدة والشقق المفروشة”، مطالبين إياها بالتحدث إليهم عندما تجد بيتًا يسكنون فيه.

وانتقدت الشمري “نظرة المجتمع الكويتي للمرأة المطلقة، وعدم حصولها على حقوقها كامرأة كويتية”.