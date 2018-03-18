شاهد.. الثلج يحول وحشة سجن إلى منتجع (صور)

تستعد جزيرة “غريلاند” النرويجية لافتتاح سجن يبدو كأنه منتجع ثلجي، يضم المجرمين الأكثر خطورة، وذلك بعد عقد مسابقة لتصميم سجن جديد في العاصمة نوك.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن السجن مصمم بطريقة تضمن الحياة الكريمة، وتحترم إنسانية السجناء لكي لا يشعروا بالعزلة بعد عودتهم إلى المجتمع.

ويضم سجن “إن واي أنستالت” الجديد 76 زنزانة مساحتها 130 قدمًا مربعًا، خُصص منها 40 زنزانة للسجناء الأكثر خطورة، فيما صممت 36 غرفة تمنح السجناء الذين ارتكبوا جرائم عادية حرية الدخول والخروج.

ووفقًا للصحيفة، سوف يتمكن السجناء الحاصلون على الامتيازات من الخروج إلى المدينة للعمل وكسب المال، شريطة العودة إلى زنزانتهم في المساء.

واضطرت سلطات “غرينلاند” لبناء هذا السجن الذي تبلغ مساحته 86 ألف قدم مربع، تلبيةً لمطالب توفير سجون مغلقة في الجزيرة بدلًا من إرسال السجناء الأكثر خطورة إلى سجن “هلفستيستر” في الدنمارك، حيث لا يجيد الحراس والضباط لغة سكان “غرينلاند” ما يؤثر على التواصل مع السجناء المنقولين.

ونوهت الصحيفة إلى أن “غرينلاند” تشتهر بارتفاع معدل الجريمة بين دول الشمال الأوروبي بسبب التغير المجتمعي الذي تشهده نتيجة لإجبار السكان على الانتقال من المناطق الريفية إلى المدن في الخمسينيات من القرن الماضي.

بدوره، قال المهندس المعماري توماس رويس كريستنسن: “لا يمكن الهروب من السجن الجديد؛ لأنه محاصر بحائط عملاق، ولكنه يطل على منظر جميل يمكنك الهروب إليه بخيالك”، مشيرًا إلى أن تصميم السجن على ثلاثة مستويات تضمن التحكم بعدد من النزلاء بمنطقة واحدة وإمكانية فصلهم عند الحاجة.

وأبرز المهندس عدم حاجة الحراس إلى حمل الأسلحة، فضلًا عن إمكانية تأسيسهم علاقات جيدة مع السجناء؛ لضمان إعادة تأهيلهم للعودة إلى المجتمع.