سفير سعودي يؤكد غموض قضية الطفلة هيفاء

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى أندونيسيا، أسامة الشعيبي، أن قضية الطفلة هيفاء، مازال الغموض يكتنفها، لافتًا إلى أن قضيتها تحتاج إلى المزيد من الوقت والحصول على معلومات أكثر في سبيل الخروج بنتائج موثوقة.

وكشف الشعيبي، بحسب “العربية نت”، أن القضية مازالت قيد المتابعة من قبل السفارة، وأنهم يتعاونون مع الجهات المعنية في أندونيسيا لمعرفة كافة ملابساتها.

وسبق أن قال الشعيبي إن السجلات الأرشيفية للسفارة لم تشر إلى وجود مواطن سعودي يدعى سلطان الحربي، الذي توفي في أندونيسيا قبل 10 سنوات.

وبين أنه حتى لو كان هناك شخص يحمل هذا الاسم وتوفي في إندونيسيا، فإن السفارة لم تنقل جثمانه ولا الخطوط السعودية ولم يخرج من إندونيسيا مطلقًا شخص ميت بهذا الاسم.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر طفلة عمرها 10 سنوات، تدعى هيفاء سلطان الحربي، وتوفي والدها قبل 9 سنوات، وتركها تعيش مع والدتها الإندونيسية، التي طالبت بالاهتمام بالطفلة، فيما تفاعلت السفارة مع القضية وبدأت تقديم الرعاية للطفلة، والعمل على كشف المزيد من الملابسات عن القضية.