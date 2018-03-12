مصر: سنقضي على المناطق “الخطرة” بنهاية 2018

أعلن المتحدث باسم وزارة الإسكان المصرية، هاني يونس، أن بلاده ستعلن بنهاية عام 2018 خلوها من المناطق “الخطرة وغير الآمنة”.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية، إن “الدولة تعمل بكل قوة في مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في كل المحافظات بما فيها القاهرة”، لافتًا إلى أنه “يتم الآن بناء ما يقرب من 60 ألف وحدة في محافظ القاهرة لإنهاء ظاهرة العشوائيات في مصر”.

وأضاف أن “الدولة المصرية أنفقت أكثر من 8 مليارات جنيه لمواجهة العشوائيات ومستمرة في الإنفاق للقضاء على تلك الظاهرة نهائيًا”.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في السابق أنها تخطط لإنهاء العشوائيات غير الآمنة من خلال إقامة مجتمعات سكانية جديدة، بينها مشروع الأسمرات، ومشروعا المحروسة 2 و1، وعدة مشروعات أخرى في أطراف العاصمة.

وتعاني القاهرة من ظاهرة انتشار العشوائيات في المدن الأثرية، ووسط العاصمة الأمر الذي زاد من معدل سقوط العمارات السكنية ومعدل الجريمة.