الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد توثق بالصور إعجابها بفعالية في دبي

رؤية الفن الجميل في الأماكن العامة له دورا كبيرا في إسعاد الناس حيث يمدهم بالإلهام ويجلب الحياة إلى المدينة. حولت مؤسسة "براند دبي" هذا العام منطقة "لا مير" وأضفت عليها جمال وحيوية من خلال فن الرسم ثلاثي الأبعاد والجداريات الإبداعية. لقد استمتعت بمشاهدة تفاعل الناس من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية والأعمار مع الاعمال الفنية وتعاملهم مع الإبداع. كل الشكر للمقيمين على هذا الحدث. ‏Seeing good art in public places plays a huge role in people’s happiness and well being. It brings a city to life, improves perceptions and inspires. This year @branddubai brought ‘La Mer’ to life with their 3D public art and wall murals. I enjoyed watching people from all walks of life interacting with the artwork and enjoying the creativity. Well done

