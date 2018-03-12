الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد توثق بالصور إعجابها بفعالية في دبي

أشادت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون بأثر “موسم دبي الفني” في تشجيع المواهب المحلية، بما تتيح فعالياته من فرصة للشباب الفنانين والمبدعين من داخل الدولة، للتفاعل المباشر مع نخبة من أبرز المبدعين في العالم.

ونشرت الشيخة لطيفة صورًا بانستغرام تظهر إعجابها بجانب من هذا الموسم حيث تزينت منطقة في دبي برسوم ثلاثية الأبعاد وجداريات إبداعية.

وقالت إن هذا التفاعل يساهم في إطلاع الفنانين على تجارب ومدارس فكرية مختلفة، من خلال أبرز نجومها، الذين نجحوا في صناعة شهرة عالمية واسعة.

وأوضحت الشيخة لطيفة “أن موسم دبي الفني، يرسّخ مكانة الإمارات مركزًا للإشعاع الحضاري، مشيرة إلى أنه احتفالية كبيرة، تتعدد فيها أوجه الإبداع، الذي يعد رقمًا مهمًا في معادلة التنمية”.

وتشهد الحركة الثقافية في دولة الإمارات نشاطًا كبيرًا، حيث تنظم هيئة دبي للثقافة والفنون، موسم دبي الفني بشكل سنوي، ليضطلع بدور ملموس في إثراء هذه الحركة النابضة بالحيوية والأفكار المميزة، عبر نخبة من الفعاليات والمنصات الإبداعية، في مختلف مجالات الفن والثقافة، على مدار شهرين كاملين.

مناخ مشجع للإبداع

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، قالت الشيخة لطيفة إن “الموسم هو احتفالية كبيرة، نحتفي خلالها بالإبداع، في إطار غير تقليدي يتيح للمجتمع القدرة على المشاركة والانخراط في عالم الفكر والإبداع، من خلال باقة من الفعاليات التي تجسد مدى العناية التي توليها القيادة الرشيدة للإبداع كرقم مهم في معادلة التنمية، ومدى الحرص على تأكيد مكانة الإمارات كمركز حيوي لتشجيع وتحفيز الإبداع، ووجهة أولى للمبدعين من مختلف أنحاء العالم، الذين يجدون في أرضها البيئة الداعمة، والمناخ المشجّع الذي يمكنهم من إطلاق أفكارهم المبدعة والمبتكرة”.

وأضافت أن “موسم دبي الفني يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل الإبداع مكونًا رئيسًا من مكونات الحياة في دولتنا، وأن يكون كذلك عاملاً من عوامل نشر السعادة بين الناس”.

وأوضحت “أن موسم دبي الفني يستلهم مضمونه من الحراك القوي، الذي يميز المشهد الإبداعي في دولة الإمارات، ويسهم في تأكيد مكانتها كمركز للإشعاع الحضاري والإبداعي، مع الحرص على تنويع محتوى الموسم، وإعطائه طابعًا عالميًا باقتدار من خلال دقة اختيار المشاركين فيه، الذين يمثلون قمة المجالات الإبداعية التي تميزوا فيها”.