ماذا قالت قناة “بداية” بعد إثارتها الجدل بفيديو “مسيء” لقبيلة “عنزة” السعودية؟

نفت قناة “بداية” السعودية الخاصة، ما تردد عن إساءتها لقبيلة عنزة من خلال برنامجها الشهير “زد رصيدك”، الذي ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يتراقصون مع تيس أسود اللون، خلال تأدية رقصة “الدحة”.

وأوضحت القناة تفاصيل اللقطة التي قالت إنها عفوية، وإنّما تم تشغيل “شيلة الدحة” للمتسابقين للترويح عن أنفسهم، وبدأوا يتفاعلون كلًا بطريقته، وقام أحد المتسابقين بشكل عفوي باللعب مع التيس الذي كان يحمله دون قصد الإساءة، وإنما كانت بحسب قوله حركة عفوية لإضافة نوع من المرح على زملائه.

وقالت القناة إن المتسابق قدم اعتذارًا عما بدر منه، حيث إنه لم يكن مرسومًا بقصد الإساءة لأي قبيلة أو شخص بعينه، إنّما كان بشكل عفوي.

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قناة بداية تسخر من فلكلور “الدحة” بعد أن عرضت على شاشتها “تيس” يؤدي الدحة بمعاونة المشاركين في البرنامج.

.#قناه_بدايه_تسخر_من_عنزه

. pic.twitter.com/FvwqqDhnn9 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 10, 2018

وتعتبر قبيلة عنزة من أكبر قبائل المملكة العربية السعودية، وهي قبيلة عربية عدنانية تسكن شمال الجزيرة العربية، ومن هناك انتشرت إلى غيرها من المناطق.

كما وتعتبر الـ “دحة وايلية” من موروث قبيلة عنزة، وهي رقصة فلكلورية يؤديها المنتسبون للقبيلة.