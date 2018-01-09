بالفيديو.. حساب المواطن يوضح بالصوت والصورة طريقة استخدام الحاسبة التقديرية

نشر برنامج حساب المواطن الحكومي بالسعودية، مساء اليوم الثلاثاء، فيديو توضيحيًا يبين بدقة طريقة استخدام الحاسبة التقديرية؛ لمعرفة قيمة الدعم المستحقة من البرنامج بالنسبة للمستفيدين.

ويبين الفيديو التوضيحي الطريقة التي وصفها التعليق الصوتي المصاحب بأنها سهلة، ولا تأخذ وقتًا طويلًا، وهي آلية لحساب الدعم التقديري المقدم للمواطن السعودي من حساب المواطن.

وتواجه المتصفح لموقع حساب المواطن الإلكتروني أيقونة الحاسبة المبينة باللون الأخضر، وبالضغط عليها يتحول الزائر إلى صفحة الحاسبة، لكن قبل البدء بعملية الحساب لا بد من الإجابة على سؤالين، يتعلق الأول بتأكيد التسجيل، والثاني بالوضعية الاجتماعية (رب أسرة أو مستقل).

وتحيل هذه الخطوة في حالة كان الزائر رب أسرة إلى خانات أخرى تتعلق بعدد التابعين، والدخل الكلي للأسرة، أما بالنسبة للمستقل، فيكفيه تسجيل مجموع دخله فقط.

وقبل مباشرة عملية الحساب ينبغي التأكد من تطابق حجم الدخل عند التسجيل مع الدخل المطلوب الحساب عليه، ثم بعد ذلك التأكد من الأهلية الشخصية، وأهلية التابعين للاستحقاق.

ويترقب ملايين السعوديين، اليوم الثلاثاء، نزول الدفعة الثانية من برنامج “حساب المواطن” في حساباتهم البنكية، حيث يبدأ المستحقون بتلقي رسائل قصيرة على هواتفهم تحدد مبلغ الدعم مع نهاية اليوم، عند الساعة الـ 00 من منتصف الليل وحلول يوم الأربعاء.

وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الأولى نحو 10.6 مليون مستحق كفرد مستقل أو ضمن عائلة، من أصل نحو 13 مليونًا سجلوا في البرنامج، في حين بلغ الحد الأدنى للدعم 300 ريال، وتجاوز الألف ريال لكثير من العائلات، غير أنه بلغ في المتوسط بالنسبة للعائلات 835 ريالًا.