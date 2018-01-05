بالصور.. تشابه كبير بين شخصيات بارزة وحيوانات يثير السخرية

أثارت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمقارنة الشبه الكبير بين حيوانات وشخصيات سياسية وفنية بارزة، جدلًا كبيرًا.

ووفق ما نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن “الأمر يبدو غريبًا ومثيرًا للسخرية، ولكن في الحقيقة هناك العديد من الصور الرائعة والطريفة، التي ستثبت لك وجود حيوانات قد تبدو صورة طبق الأصل من بعض أبرز الشخصيات والمشاهير، حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وتقول الصحيفة: إنه “في إحدى الصور يمكنك رؤية كلب ظريف يشبه رئيس أمريكا السابق باراك أوباما بشكل مذهل، حيث ترتسم على وجهه نفس تعابير الرئيس الأمريكي، كما تُظهر صورة أخرى مدى الشبه بين قطة صفراء اللون ودونالد ترامب، والطريف في الصورة أن القطة لديها شعر أصفر رائع وغزير مثل ترامب”.

وفي صورة طريفة أخرى، يظهر كلب وعلى رأسه شرائح معكرونة تشبه تسريحة المغني “جاستن تيمبرليك”.

فيما يُعرف الممثل الأمريكي أيس كيوب، بتعبيرات وجهه الحادة المميزة، ولكن لم نعرف أن ذلك الكلب يتميز بنفس تلك التعبيرات أيضًا. ولطالما أثارت “مايلي سايرس” الجدل بإطلالاتها، ولكنها ليست الوحيدة، فتلك الزرافة تبدو توأمها إلى حد كبير، فكلتاهما تمدان لسانيهما للخارج، كما أن تسريحة “مايلي” تشبه قرون الزرافة.

وفيما يلي بعض الحيوانات الأخرى تشبه الممثل “جاك بلاك”، و”نيكولاس كيج”، و”كريس برات” بشكل مذهل، كما يشبه بعضها المغني “سنوب دوغ”، ولاعب التنس الشهير “رافاييل نادال” بشكل طريف ورائع: