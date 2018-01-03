بعد حصر المرشحين.. ترامب يعلن عن الفائز بجائزة “الإعلام الكاذب” الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، في تغريدة جديدة على “تويتر” إنه سيعلن عن الفائز بجائزة الإعلام “الكاذب” و”الفاسد” لهذا العام يوم الإثنين المقبل الثامن من كانون الثاني/يناير.

الجائزة، التي سيتم منحها للمرة الأولى، هي من بنات أفكار الرئيس الأمريكي الذي يكن الكثير من العداء للإعلام المعارض له، أعلن عن إنشائها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبموازاة ذلك، نشر الموقع الرسمي لترامب استطلاع رأي، يدعو فيه المتصفحين إلى اختيار “ملك الأنباء الكاذبة”، محددًا 3 اختيارات “اي بي سي نيوز” و”سي ان ان” و”تايم”.

ولمساعدة زواره على الاختيار، وضع الموقع مجموعة من الأسئلة تدور مضامينها حول الأنباء “الكاذبة” التي نشرتها وسائل الإعلام الثلاث “عن طريق الخطأ” حول الرئيس الأمريكي.

ومن الأسئلة، بحسب الموقع، ما أعلنته “اي بي سي نيوز”، التي نشرت عن طريق الخطأ أن دونالد ترامب أمر مايكل فلين بربط الاتصال بالإدارة الروسية خلال الانتخابات. ما حكمكم؟”، وللإجابة هناك 4 اختيارات: “معلومة خاطئة” أو “معلومة خاطئة جدًا” أو “أكثر المعلومات خطأ”، ثم يمنح الموقع الحرية للإجابة الرابعة.

وتتسم علاقة ترامب بالإعلام الأمريكي بالتوتر الشديد، حتى انه نشر في تموز/يوليو الماضي فيديو طريفًا، يظهر فيه وهو يضرب شخصية استبدلت رأسها برمز “CNN”، وجاء في تعليق القناة على الأمر: “يوم محزن ذاك الذي يشجع فيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على العنف ضد الصحفيين”.