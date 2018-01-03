السعودية.. “حساب المواطن” يعلن نتائج الأهلية للدورة الثانية

أعلن برنامج “حساب المواطن” في المملكة العربية السعودية نتائج الأهلية لمستحقي الدعم المالي من مسجليه في الدورة الثانية للبرنامج. لافتا إلى ضرورة دخول المستفيدين للصفحة الأهلية في البوابة الالكترونية للبرنامج للاطلاع على النتائج.

ولا تعني الأهلية بالضرورة الحصول على الدعم، حيث يحتاج المؤهل لأن تطبق عليه شروط الاستحقاق.

ومن جهة أخرى كشف حساب المواطن أنه في حال قبول الاعتراض على الأهلية والاستحقاق، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى 5 أشهر.

وسيتم إيداع الدفعة الثانية من قيمة الدعم في حسابات المستحقين البنكية في 10 يناير 2018، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل 16 ديسمبر 2017.

يذكر أنه تم إيداع الدفعة الأولى للمستحقين في البرنامج يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، وتباينت الأرقام التي حصل عليها مستفيدو الدفعة الأولى بين 300 ريال و503 و688 ريالًا و643 ريالًا.