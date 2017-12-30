“الصحة العالمية” بصدد تصنيف “الإدمان” على ألعاب الفيديو باعتبارها مرضًا

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن منظمة الصحة العالمية، بصدد تصنيف الإدمان على “ألعاب الفيديو” بصفته مرضًا خلال العام 2018.

وكان علماء نفس أمريكيون قد وصفوا “الإدمان” على ممارسة ألعاب الفيديو بـ”اضطراب الألعاب” في إشارة إلى الاضرابات العقلية الناجمة عن الاستخدام المفرط لها.

وقال تقرير لموقع “فيمي آكشوال” الفرنسي، نقلًا عن مجلة “علم النفس اليوم”: إن منظمة الصحة العالمية ستصنف الإدمان على ألعاب الفيديو ضمن التنصيف الدولي للأمراض للعام 2018، وتحديدًا في فئة الاضطرابات المرتبطة بالسلوكيات الإدمانية.

ويتوقع الخبراء أن إدراج المشاكل المرتبطة بألعاب الفيديو، ضمن تصنيف منظمة الصحة العالمية، يمكن أن يؤدي إلى تطوير علاجات ملائمة، وتكفّلٍ ورعاية مناسبين للمتضررين، كما في حالة تعاطي المخدّرات.