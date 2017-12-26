سيارة “فولكس” تتحول لأصغر فندق بالعالم في الأردن (صور)

تعتبر مساحة الغرف الواسعة من أهم معايير الإقبال على الفنادق حول العالم، وهو ما يحرص عليه أصحاب الفنادق لإرضاء النزلاء، إلا أن المسن الأردني محمد الملاحم كان له رأي آخر.

ودشن الملاحم فندقًا في قرية الشوبك جنوب الأردن، ويصفه بأنه قد يكون أصغر فندق في العالم، حيث يتسع الفندق بالكاد إلى شخصين متلاصقين بداخله.

ويزاحم فندق الملاحم، الذي أسسه بشكل بسيط داخل سيارة قديمة، على لقب الأصغر في العالم، مع فندق “Eh’hausl” في مدينة “أمبرغ” بألمانيا، الذي يحتفظ بهذا اللقب ومساحته 173 قدمًا مربعًا.

وحول الملاحم سيارة “”Beetle قديمة من صنع شركة “Volkswagen” إلى فندق يقع بين أكوام من الصخور في تلك القرية، وأثثها بفرش من المطرزات والمشغولات اليدوية البدوية الشهيرة في الأردن.

ويدفع النزلاء مقابل الإقامة في هذا الفندق حوالي 75 دولارًا، وقد دشنه صاحبه منذ سنوات قبل أن يذيع صيته مؤخرًا، إلى جوار كهف قريب يتخذه بمثابة “لوبي” للفندق.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن الملاحم، الذي يبلغ من العمر 64 عامًا، قوله إنه يريد تأسيس مزار سياحي يكون حديث العالم، لأنه يطل على أجمل المناظر الطبيعية الخلابة في المنطقة، حسب تعبيره.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا متنوعة لذلك الفندق القابع داخل “السيارة”، وشابًا وشابة يؤمان ذلك الفندق الذي بدا من الداخل مفروشًا بسرير ووسادات ومبطناً بالمشغولات اليدوية.