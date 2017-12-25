مسيحيو الكويت يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

احتفل مسيحيو الكويت يوم الإثنين بعيد الميلاد المجيد الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.

ونقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية عن القس الكويتي عمانوئيل بنجامين غريب (القس الخليجي الوحيد) قوله إن “أجواء الأمن والأمان التي نعيشها في البلاد، واحترام الكويت لصلواتنا وطقوسنا يدل على الحرية واحترام الآخر”.

ووفقًا لإحصائيات محلية، تضم الكويت بين فئات مجتمعها مواطنين مسيحيين يبلغ عددهم قرابة 262 مواطنًا، يمثلون 12 عائلة كويتية مسيحية تتمتع بنفس حقوق المواطنين المسلمين، فيما يبلغ عدد المسيحيين من غير الكويتيين قرابة 500 ألف من جنسيات عربية وأجنبية.

وتقول تقارير محلية إن “كل المسيحيين الكويتيين المعروفين عائلات مسيحية أتت للكويت منذ عشرينيات القرن الماضي، ومعظمهم أتى من جنوب شرق تركيا ومن العراق وبعضهم من فلسطين والهند”.

وتعد الكويت من الدول الخليجية التي يتمتع فيها المسيحيون المواطنون والأجانب بقدر من الحرية الدينية وخاصة على صعيد بناء الكنائس وممارسة الشعائر الدينية.