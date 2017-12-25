بالصور.. أول ظهور جماعي للعائلة الملكية الشابة في بريطانيا

جمعت صورة جماعية، لأول مرة الوجوه التي ستشكل العائلة الملكية الجديدة في بريطانيا، والتي ضمت الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وشقيقه الأمير هاري وخطيبته ميغان ميركل.

والتقطت الصورة حين كان الأربعة متجهين لحضور قداس عيد الميلاد التقليدي بكنيسة سانت ماري مادلين في”ساندرينغهام”، المنزل الريفي الخاص بالملك .

وشكلت الصورة التي تجمع لأول مرة الأسرة الملكية الشابة، حديث الصحافة البريطانية، اليوم الإثنين.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الأمير هاري وخطيبته سيقيمان بضيافة الأمير ويليام وكيت، في أول عطلة عيد ميلاد لهما كخطيبين، وهي فرصة للأمريكية ميغان ميركل للتعود على التقاليد البريطانية.

وحضرت الملكة إليزابيث أيضًا القداس، على عكس السنة الماضية عندما اعتذرت؛ بسبب إصابتها بوعكة صحية. كما حضر كل من الأمير فيليب زوج الملكة، وولي العهد الأول الأمير شارل وزوجته كاميلا باركر، إضافة إلى مجموعة أخرى من أفراد العائلة.