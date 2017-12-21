بالصور.. تعرّف على أكثر الأشخاص غرابةً في عام 2017

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة من الصور التي تُظهر أكثر الناس إثارة وغرابة على كوكب الأرض خلال عام 2017.

وأوضحت الصور مجموعة متنوعة من الأفراد المذهلين في العالم، بما في ذلك الفتيات التوأم المصابات بمتلازمة داون، وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا لديه نوع من أندر أشكال التقزم في العالم.

ومن بين الشخصيات الفريدة الأخرى التي ظهرت في الصور درو بريستا، البالغة من العمر 21 عامًا، وتعاني من مرض وراثي نادر يسبب عجز النمو الغضروفي، الذي يعد شكلًا من أشكال التقزم، ومع ذلك، أصبحت عارضة أزياء، بالإضافة إلى الطفلة “زوي لوش”، التي تعاني من اضطراب وراثي نادر، حيث إن جسمها كله أصبح تقريبًا بلا عظام.

ومن بين الشخصيات التي لفتت العالم هذا العام، الطفلة الهندية شاهات كومار التي تعاني منذ ولادتها من مرض نادر، إذ تزن وهي في ثمانية أشهر من عمرها 17 كيلوغرامًا، وهو الوزن المثالي لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وانضمت للقائمة عائلة “رام راج تشوهان” المكونة من 21 شخصًا، بينهم 18 يعانون من مرض وراثي نادر معروف بـ”عجز النمو الغضروفي” وينتج عنه التقزم، لتصبح أكبر عائلة أقزام في العالم.

فضلًا عن ليندساي هيلتون لاعبة الرجبي والتي ولدت دون أطراف، ولكنها تحدت إعاقتها وأصبحت مثالًا للإرادة.

وشملت القائمة جيمي لوبيز، والتي افتتحت صالونًا للنساء من ذوات الحجم الكبير، بعد تحطم كرسي بسبب وزنها، بينما كانت تقوم بقص شعرها، ويتميز الصالون بكراسي تصفيف تحمل ثقلًا يصل إلى 800 رطل، ويوفر بيئة ترحيبية للنساء السمينات.

واشتملت أيضًا على بيكسي فوكس ورودريغو ألفيس اللتين أنفقتا أكثر من 20 ألف جنيه إسترليني على الجراحات التجميلية، وإيكاترينا ليسينا، 29 عامًا، التي توّجت رسميًا بلقب أطول النساء في بلدها الأصلي روسيا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.