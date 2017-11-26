وزير الداخلية السعودي يكرم الفلبيني داوود بطل أمطار جدة

كرَّم وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مقيمًا فلبينيًا يدعى سار يفادا داوود، لإنقاذه مسنًا احتجزته الأمطار في جدة يوم الثلاثاء الماضي.

وسلَّم مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، اليوم الأحد، المقيم الفلبيني مكافأة مالية، تقديرًا لجهوده في إنقاذ المواطن المسن، وأعرب داوود عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على هذا التكريم.

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر الوافد وهو يقوم بمساعدة فرق الدفاع المدني لإنقاذ مسن احتجزته السيول في جدة، حيث ظهرت بالمقطع فرق الدفاع المدني وهي تحاول إيصال سترة إنقاذ للمواطن المحتجز داخل سيارته، فيما سارع الوافد الفلبيني إلى السباحة وإيصال السترة للمواطن وحمله وإخراجه من المياه.

وأثارت الواقعة انتقادات لاذعة لفرق الدفاع المدني.

وشهدت محافظة جدة الثلاثاء الماضي أمطارًا غزيرة تسببت في إغراق الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية أدت إلى تعطل حركة المرور.