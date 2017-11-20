بالصور.. مدينة لأصحاب الملايين فقط في هذه الإمارة

في محاولة لجذب آلاف المليونيرات بتوفير ملاذ ضريبي آمن لهم، تخطط إمارة موناكو لاستصلاح نحو 15 فدانًا بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني، لبناء شقق فاخرة فارهة، في وقت تعاني المدينة من تدني الطلب على السكن.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تهدف الخطة “العشرية” لتنفيذ المشروع إلى استصلاح الأراضي في البحر الأبيض المتوسط؛ ​​لبناء المزيد من المنازل لاستيعاب أولئك الذين يريدون الانتقال للعيش في الإمارة، في خطوة منحها “الضوء الأخضر” حاكم موناكو الأمير ألبرت الثاني.

ووفقًا للتقديرات، ستستضيف موناكو أكثر من 2700 شخص من أصحاب الملايين، كموطن لهم بحلول عام 2026، إذ لا يجدون مكانًا آخرَ للانتقال إليه.

وبدأ البناء بالفعل في مشروع “الامتداد الحضري للمدينة”، والذي يضم لمساحة موناكو البالغة 500 فدان، نحو 15 فدانًا أخرى، وفقًا لسلطة المدينة.

ويسمح هذا المخطط ببناء 120 منزلًا فاخرًا بسعر مذهل يصل لأكثر من 57 ألف جنيه إسترليني للمتر المربع الواحد، ويقع هذا المشروع بالقرب من كازينو مونت كارلو، وتنفذه شركة “بويجز” للإنشاءات.

وقد اتخذت الشركة المنفذة تدابير إضافية للحفاظ على الحياة البرية في البحر الأبيض المتوسط، ​​بما في ذلك نقل الأنواع الهامة من الكائنات البحرية إلى مكان جديد، وتوفيرالشعب الاصطناعية للحيوانات التي لا تعيش في المنطقة.

ومن أجل البدء في رمي أساسات المدينة، تحتاج “بويغز” إلى استيراد مئات الآلاف من أطنان الرمل من صقلية لإنشاء أرض جافة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “تليغراف” البريطانية.

وعبّر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبويغز للإنشاءات، فيليب بوناف، عن سعادته بالمشروع ، قائلًا: “سعداء جدًا أن تتاح لنا الفرصة للمشاركة في تطوير إمارة موناكو عن طريق هذا المشروع الجديد لاستصلاح الأراضي، الذي سيوفر 6 هكتارات من المساحة الصالحة للسكن، ما يلبي أعلى الطموحات فيما يتعلق بالتنمية المستدامة وحماية البيئة”.

ويشمل المشروع بناء حي صديق للبيئة يتكون من مساكن ومرافق عامة، وموقف سيارات عام ومرسى، وحديقة ذات مناظر طبيعية خلابة، ومنتزه على الواجهة البحرية وممر مظلل بالأشجار والمزروعات.

يشار إلى أن إمارة موناكو هي مدينة ذات سيادة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في منطقة الريفييرا الفرنسية، وتحيطها الجمهورية الفرنسية من 3 جهات، ويبعد مركزها حوالي 16 كم عن الجمهورية الإيطالية.