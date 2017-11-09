إضافة “جنس ثالث” في شهادات ميلاد المواليد الجدد بألمانيا

أصدرت المحكمة الدستورية في ألمانيا، أمس الأربعاء، حكماً يقضي بإضافة خانة ثالثة، لـ”الجنس الثالث”، كخيار إضافي بجانب خانتي الذكر والأنثى، في شهادات ميلاد المواليد الجدد.

ووصفت المحكمة، في بيان تداولته وسائل إعلام دولية، “عدم وجود خيار النوع الثالث، غير قانوني، وغير منصف للمواليد الذي يولدون بهذا النوع”، مؤكدةً أن الاعتراف بهم له أهمية بالغة، في تحديد هويتهم الفردية وفهمهم لذاتهم، وفي مدى تقبلهم من الآخرين.

وبحسب موقع Romper الأمريكي، والمختص بالأخبار الجنسانية، فمن المُقرر أن يسري مفعول القانون العام المُقبل 2018، إذ يدرس المٌشرعون الألمانيون وضع اسم جديد، يصف الجنس الثالث، وصفاً إيجابياً.

وفي 2013، أصبحت ألمانيا أول دولة أوروبية، تُضيف خانة فارغة في شهادات الميلاد بدون تسمية؛ بهدف إبقائها اختيارية، حتى ينضج الأطفال، ويختاروا بأنفسهم جنسهم الذي يريدونه.

يذكر أن كل من: أستراليا ونيوزيلندا ونيبال والهند، تعترف بالجنس الثالث في شهادات الميلاد، بالإضافة لولاية كاليفورنيا الأمريكية.