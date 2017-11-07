أطفال يجتازون طريقًا “إلى اللحد” من أجل تحصيل العلم (صور)

أثار الطريق الوحيد لوصول أطفال قرية “أتولير” في إقليم “سيشوان” الصيني، إلى مدرستهم الابتدائية ذعراً واسعاً في الصين، إذ يتوجب عليهم صعود جسور خشبية هشة منصوبة رأسياً، على طول القرية الصخرية الواقعة على قمة جبل يبلغ طوله 2624 قدماً، حيث يصل ارتفاع السلالم إلى 2500 قدم.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن الحكومة الصينية استبدلت الجسور الخشبية الهشة بجسور معدنية هشة أيضاً، ظناً منها بأن ذلك ينهي المشكلة، ووضعت ملايين الدولارات لتحسين صور تلاميذ القرية أمام العالم، بعدما لاقت قضيتهم اهتماماً دولياً.

وتستغرق مدة اجتياز الجسور البالغ عددها 17 جسراً ساعةً كاملةً، وعندما يصل الأطفال إلى مدرستهم يبقون داخلها مدة أسبوعين، ثم يعودون مُجدداً لتسلق السلالم لزيارة والديهم.

وذكر تشن غوجي والد أحد التلاميذ في حديثه مع وسائل إعلامية صينية، أنه يصل لطريق الجسور صباح الساعة السادسة من كل يوم، ليمهد طريق طفله البالغ من العمر 6 أعوام، حيث يعقده بحبل متين ليحميه من السقوط، لاسيما في حال الأحوال المناخية غير الآمنة مثل المطر وتساقط الثلوج.

بدوره شرح جين سونغ نائب مكتب إقليم “سيشوان” أن المشكلة الرئيسة تكمن في نقل القرويين المكونين من 72 عائلةً إلى مدينة قريبة، ولكن بدون أراضيهم الزراعية فليس لديهم عمل، مُضيفاً: “لديهم موارد زراعية جيدة، وسيكلف بناء طريق للقرية نحو 6 ملايين دولار، وهو مشروع مكلف غير ذي جدوى نظراً لأن عدد السكان قليل”.