بالصور.. وفاة أول غوريلا تتلقى علاجًا للخصوبة في العالم

توفيت أول غوريلا في العالم ،تتلقى علاجًا للخصوبة ؛لمساعدتها على الحمل ،في حديقة حيوانات ببريطانيا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال حراس في حديقة حيوان “بريستول”: ” إن الغوريلا “سالومي” توفيت عن عمر يناهز 41 عامًا”.

وولدت الغوريلا في حديقة حيوان لندن ،وتربت فيها، ثم انتقلت مرة أخرى إلى حديقة حيوان “بريستول” في العشرينات من عمرها.

وأنجبت أول طفل لها في حديقة حيوان “تشيسينغتون” في العام 1988، وفي العام 2004، دخلت التاريخ عندما أصبحت أول غوريلا في العالم تتلقى علاجًا للخصوبة.

ولاحظ الحُراس حينئذ أنها تتزاوج باستمرار ،ولكنها تكافح في عملية الخصوبة، فأعطيت “سالومي” دواءً للخصوبة ؛لمساعدة رحمها على الإفراج عن البويضات، وبعد عامين أنجبت “كومال”.

وبعد خمس سنوات، في أيلول/سبتمبر 2011، ولدت طفلها الثالث، كوكينا، وفي الآونة الأخيرة أعطيت “سالومي” دواء لأمراض القلب بعد تشخيص هذا الصيف.

وقال الرئيس التنفيذي لحديقة حيوانات “بريستول”، الطبيب بريان كارول: “الجميع حزين للغاية لوفاة سالومي، فقد فقدت حديقة الحيوان واحدة من الحيوانات الأكثر شعبية ،وواحدة من شخصياتها العظيمة”.

وأضاف: “الكثير منا يشعر كأنه فقد صديقًا، كانت محبوبة من قبل ضيوفنا، وحراسنا، والموظفين على حد سواء”.

سالومي، كانت إحدى ثمانية من غوريلات الأراضي المنخفضة الغربية ،التي تعيش في حديقة الحيوان، واعتبرت الأكثر ذكاء.