أم في 98 تدخل دار المسنين لرعاية ابنها البالغ 80 عامًا (صور)‎

تحولت أم في 98 من عمرها إلى بطلة قصة إنسانية مثيرة في بريطانيا بعد مغادرتها منزلها والتحاقها بدار للمسنين من أجل الاهتمام بابنها ذي الـ80 عاما.

ونشرت صحيفة “ليفربول إيكو” القصة للسيدة “”أدا كيتين” التي دخلت دار المسنين الموجودة في مدينة ليفربول العام 2016 لتكون بالقرب من ابنها “توم كيتين”، الذي لم يسبق له الزواج وعاش طوال حياته معها.

وقالت “كيتين” إنها تهتم بابنها وتدعوه لتناول طعام الإفطار معها كل يوم، بينما هو عبر عن سعادته جداً بوجود والدته معه.

ويقوم بعض أفراد العائلة بزيارتهما من حين لآخر، وهم مطمئنون لرؤيتهما معاً.

من جهتهم يقول العاملون في المركز إن الأم والابن لا يفترقان عن بعضهما، ويحبان متابعة مسلسل “ايميرديل”.

ولأنه من النادر رؤية حالة إنسانية بهذا الشكل، حيث تجتمع أم وابنها في الدار نفسها المخصصة للمسنين، فإن الإدارة تحاول أن توفر لهما كل وسائل الراحة والسعادة.