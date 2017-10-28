شبان يدخنون “الحشيش” بحضور الرئيس الفرنسي.. شاهد ردة فعله (فيديو)

ظهر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في لقطات مصورة خلال زيارته لجزيرة تابعة لبلاده، مع شبان وهم يدخنون الحشيش المخدر.

وكان ماكرون يتواجد مع شبان في مدينة “كايين” عاصمة جزيرة “جويانا”، عندما اشتم رائحة الحشيش في المكان، فعلق ساخرًا: “بينكم من لا يدخن السجائر فقط، ما زلت احتفظ بحاسة شم تميز ذلك”.

تعليق الرئيس الفرنسي أثار الضحك بين الشباب، ليتابع حديثه قائلًا: “هذا لن يساعدكم على الدراسة، يجب أن تُنبّهوا صغار السن منكم”.

وتأتي هذه الحادثة ضمن زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الفرنسي لجزيرة “جويانا”، إحدى جزر أعالي البحار التابعة للجمهورية الفرنسية، وتعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة .

وتزامنت زيارة ماكرون مع وقوع اشتباكات بين رجال الأمن ومتظاهرين يحتجون على زيارته .