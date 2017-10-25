مراهقون يتباهون بثرائهم “الفاحش” عبر “إنستغرام” (صور)

ابتكر مراهقون وشباب من ألبانيا، طرقًا عديدة للتعبير عن “ثرائهم الفاحش” والنعيم الذي يتمتعون به في بلدهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الشباب في ألبانيا – التي كانت قبل أقل من 3 عقود من الزمن تحت الحكم الشيوعي- شرعوا في ابتكار طرق مختلفة للتعبير عن “ثرائهم الفاحش”، ونشرها على موقع “إنستغرام” الشهير.

وتُظهر بعض الصور تخصيص أحد الشباب حقيبة سيارته الفاخرة لشرب الخمور، وآخر يحاول التهام أموال كثيرة بحوزته.

كما تكشف الصور امتلاك المراهقين الصغار لسيارات فاخرة للغاية وباهظة الثمن، ولكن الأمر لم يقف عند ذلك فقط، بل يظهر أحدهم داخل محرك طائراته الخاصة التي يستخدمها عند السفر.

وتُظهر صورة أخرى شابًا يضع مجموعة من ساعات اليد الفاخرة حول عجلة قيادة السيارة التي قد يفوق ثمنها ثمن السيارة، وآخر يمتلك سيارتين من نفس الماركة والموديل بلونين مختلفين.