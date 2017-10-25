بالصور.. “الموتى الأحياء” يستولون على قطار في اليابان

أصبحت عربات القطار في اليابان واحدة من الأماكن العصرية والمفضلة للاحتفال بعيد الهالوين (القديسين)، رغم أنه في السابق لم تكن هذه القطارات تستضيف هذا النوع من الحفلات التنكرية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يرتدي هؤلاء المحتفلون الملابس البائسة، وغالبًا ما يحتسون الكحول على القطار المزدحم، ويستخدم البعض الماكياج والملابس التنكرية والعدسات اللاصقة ليشبهوا الزومبي، ومصاصي الدماء والموظفين في لحظة الانتحار.

وأضافت الصحيفة، أن البعض الآخر يميل إلى التنكر الكلاسيكي، مثل شخصيات ضباط الشرطة أو المعبود الياباني “فونساي”، وبالطبع يمكن رؤية آخرين يعتمدون الشكل المستقبلي بطلاء وجوههم باللون الفضي، والمتنكرين في أزياء الكائنات الفضائية.

يشار إلى أن عيد الهالوين، يعد صناعة كبرى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في اليابان، ويتمتع بها ما يقدر بنحو 20 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، حيث تجد المحلات التجارية مزينة من الخارج بمصابيح اليقطين، بينما تقدم المطاعم والحانات المشروبات والحلوى بنكهة اليقطين.