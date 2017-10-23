“سبايدر بوي”.. حالة توحد تمنح طفلًا طاقة هائلة (صور)

تعتبر طاقة الطفل إيثان بروتون (6 أعوام)، بمثابة الكابوس الذي يعاني منه والداه، إذ يمْكنه تسلق أنابيب الصرف الصحي في منزله، وإطار الباب، والذهاب لأعلى شجرة في ثوان.

وإيثان، الذي يلقب بـ “سبايدر بوي”، لديه نوع من التوحد؛ ما يجعله لا يشعر بالخوف والاحتياجات على مدار الساعة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الصحيفة، إن الطفل لا يفهم أي كلمة حتى كلمة “لا” ويمكنه بكل سهولة محاولة الخروج من نافذة الطابق العلوي، ويخشى والداه أن يقتله توحده، وكان على والدته التخلي عن وظيفتها كمديرة رعاية منزلية لرعايته.

وقرر الزوجان، اللذان لديهما ابنة تبلغ من العمر 4 سنوات تدعى سيينا، أن يعلنا قصتهما على أمل أن يقدم شخص ما علاجًا لحالة ايثان غير الاعتيادية من التوحد.

وقالت شارون، والدة الطفل (36 عاماً): “لا أستطيع أن ألتفت بظهري لثانية؛ لأن إيثان سوف يتسلق الجدران، وفي حين أن مهاراته مثيرة للإعجاب، فهي أيضاً مرعبة”.

ويعيق مرض إيثان، ذهاب أسرته في عطلة أو زيارة الأصدقاء، وعندما يذهبون للخارج، يجب أن يكون مربوطًا بشكل آمن في كرسي متحرك لوقفه عن الجري، وفي الليل ينام في سرير خاص مثبت على الأرض.