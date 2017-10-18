رجل مثلي يتبنى 4 أيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

تبنى رجل بريطاني مثلي الجنس يدعى بن كاربنتر 4 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليحصل على لقب بطل “التبني” بعد أن نجح في التعايش مع 4 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ العام 2010.

ويستبعد كارينتر في الوقت الراهن فكرة تبني الطفل الخامس، إلا أنه يخطط لها في المستقبل.

ووفقاً لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية يقيم بن كاربنتر في مقاطعة غرب “يوركشير” بشمال لندن ويعمل هناك كمسؤول بالمؤسسة الخيرية البريطانية “فرست فور إدوبشن” التي تقدم له العديد من المساعدات على مدار السنوات السابقة.

وهناك بعض السمات التي تميز علاقة بن كاربينتر بالأطفال، والتي تجعل قصته أكثر تشويقاً، فهو لا يمتلك شريكًا في حياته لكي يتحمل معه عبء عناية وتربية الأطفال الأربعة.

وبالنظر إلى أعمارهم المختلفة تجد أن كل طفل منهم يحتاج إلى نوع خاص من الرعاية، فالطفل جاك يبلغ من العمر 10 سنوات والطفلة روبي تبلغ من العمر 7 سنوات والطفلة ليلي تبلغ 5 سنوات وجوزيف يبلغ عامين فقط.

وتحدث كاربنتر عن تجربته قائلاً: “دائما ما يشيد بي الناس ويثنون على ما أقوم به، ولكن في حقيقية الأمر أردت أن أصبح أباً، وسلكت طريق التبني لكي أصبح أبًا، وفي بداية الطريق كانت نيتى تبني طفل واحد فقط، ولكن بعدما خضت التجربة قررت تبني المزيد من الأطفال” .

ويسعى بن لتعزيز قدرات الأطفال وتنمية مهاراتهم وبث الثقة في أنفسهم وقد نجح بالفعل في فعل ذلك خاصة مع الطفلة روبي، فعند أول لقاء جمع بينهما لم يكن لديها القدرة على الحركة أو حتى التكلم وهو ما شهد تحسنًا كبيرًا بعد فترة من العناية على يد بن كاربنتير.