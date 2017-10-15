“الشورى السعودي” يقرّ قانونًا يشترط موافقة المسنين لإدخالهم دور الرعاية

أقرَّ مجلس الشورى السعودي، اليوم الأحد، مشروع نظام حقوق لكبار السن ورعايتهم، يقضي بعدم جواز إدخال كبار السن إلى دور الرعاية دون موافقتهم.

ووافق المجلس خلال جلسته التي عقدھا الیوم، على مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتھم، والذي يتكون من 21 مادة.

وتنصُّ أبرز مواد النظام على عدم جواز إدخال كبیر السن إلى دار الرعاية أو بقائه فیھا إلا برضاه، أو بموافقة العائل، أو بموجب حكم قضائي.

وبحسب النظام، تتولّى وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة رعاية كبیر السن الذي لا توجد له أسرة في دار الرعاية، وتوفر له المساعدة النظامیة المجانیة عند حاجته إلیھا، مع إعفائه من رسوم الخدمات العامة، وإعطائه الأولوية في الحصول علیھا.

وكفل النظام لكبیرالسن حق العیش مع أسرته التي تقوم على رعايته، كما شدّد على العقوبات التي تُوقع على المسيء إلیه.

يشار إلى أن مشروع النظام يهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاھيتھم، والحفاظ على أمنھم وسلامتھم، وحماية حقوقھم والمحافظة علیھا، ورعايتھم رعاية أسرية ومجتمعیة تلیق بھم.