كيف يمكن لتوأمين ملتصقتين قيادة السيارة؟ (صور)

بعد انتشار صورهما على شبكة الإنترنت، كشف التوأمان الملتصقتان “آبي” و”بريتاني هنسل” كيف يمكنهما أن تقوما بمهمة استثنائية في حالتهما غير المألوفة هذه: قيادة السيارة معاً.

“آبي” و”بريتاني” (27 عاما) بقدمين وذراعين والعديد من الأعضاء الداخلية ولكنهما تتعاونان معا لاستكمال المهام اليومية بما في ذلك القيادة والتسوق والسباحة، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

والطريف في الأمر أنهما عند حديثهما عن قيادة السيارة، التي تتطلب تنسيقا تاما كأنهما شخص واحد، قالت الفتاتان بصوت واحد: “أعتقد أننا سائقتان جيدتان.”

وأضافت بريتاني: لدينا رخصتي قيادة اثنتين، وكان علينا أن نخضع لاختبار القيادة معا ونجحنا معا. أثناء القيادة تكون آبي مسؤولة عن دواسة السرعة والفرامل، نتعاون للتحكم بعجلة القيادة، كما أنني مسؤولة عن تشغيل إشارة انعطاف السيارة”.

الاضطرار إلى العمل بانسجام تام وكأنهما شخص واحد هو أحد أكثر الأمور إثارة للدهشة في حياة التوأمين الملتصقتين، حيث يجب على “آبي” و”بريتاني” تنسيق حركتيهما وجهودهما منذ ولادتهما، هذا إضافة الى ضرورة تعلم كيفية الحبو والتصفيق والسباحة.

وعلى الرغم من تشابههما، تتمتع الفتاتان بشخصيتين مختلفتين جدًا، فعلى سبيل المثال، تفضل بريتاني الحياة الريفية بينما تحب آبي حياة المدينة.

ومن أبرز التساؤلات هنا بشأن هذين التوأمين: كيف يتعاملان مع الوضع عندما تشعر إحداهن بأنها ليست على ما يرام؟

وأوضحت “بريتاني” أنها تستطيع الشعور بالجانب الأيمن فقط، بينما تشعر آبي بالجانب الأيسر فقط.

ولكن الغريب في الأمر أنه عندما يتعلق الأمر بشعور أحدهما بآلام المعدة، تشعر الأخرى بالألم نفسه.

ولكل من آبي” و”بريتاني” قلب، معدة، رئتان وعمود فقري وحبل شوكي، لكنهما تتشاركان في الجهاز التناسلي والكبد والأمعاء الغليظة.

وفي الوقت الراهن، تعمل “آبي” و”بريتاني” معا في مجال التدريس.