اشتهرا بـ”حضن الجامعة” في مصر.. طالب وزميلته يعلنان خطبتهما على الملأ (صور وفيديو)

بعد أيام من إثارة الجدل، احتفل الطالب مناع السعدني بخطوبته على دينا ربيع طالبة جامعة طنطا بمحافظة الغربية، بعد أن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات المصرية بفيديو داخل حرم الجامعة، في الواقعة التي عرفت إعلامياً بــ”حضن الجامعة”.

وشهدت إحدى قاعات الأفراح في مركز بسيون بمحافظة الغربية خطوبة طالب الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية على طالبة كلية الآداب بجامعة طنطا.

وحضر حفل الخطوبة لفيف من الأهل والأصدقاء وزملاء الشاب والفتاة في جامعتي المنوفية وطنطا، وحرص الطالب الجامعي على قيام خطيبته بالبحث عن دبلة الخطوبة من خلال الصناديق الصغيرة للبحث عنها في كل صندوق على طريقة برنامج مايا دياب “ديل أور نو ديل”.

وكان الطالب وزميلته قد أثارا الجدل باحتضان بعضهما داخل حرم جامعة طنطا في حضور الأصدقاء بعد قراءة الفاتحة، حتى وصل الأمر إلى وزير التعليم، ورئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة ومن شارك من أبناء الجامعة لمجلس التأديب.

وصرّح الطالب مناع السعدني عقب الجدل بأن احتضانه لزميلته داخل حرم الجامعة جاء بشكل عفوي، لكنه فوجئ بأصدقائه وهم يصورونه، مؤكدا شعوره بالخطأ تجاه هذا التصرف داخل الحرم الجامعي.