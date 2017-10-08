الشرطة السعودية تسيطر على مشاجرة كبيرة وتطوق مستشفى لمنع تطورها

سيطر رجال الأمن السعودي، اليوم الأحد، على مشاجرة كبيرة اندلعت بين عائلتي زوجين في مدينة حفر الباطن وشهدت إطلاق نار، حيث تمكنوا من القبض على المتورطين في المشاجرة وفرض طوق أمني حول المستشفى الذي يعالج فيه نحو عشرة مصابين.

وقالت شرطة المنطقة الشرقية التي تتبع لها محافظة حفر الباطن، إنها “ألقت القبض على كل أطراف المشاجرة التي تسبب بها خلاف زوجي وصل للقضاء، فيما أكدت تقارير محلية وحسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي تواجداً مكثفاً لرجال الأمن في مستشفى الملك خالد وحولها”.

ويرقد اثنان من المصابين في العناية المركزة حالياً بحسب وسائل إعلام محلية، فيما حالة ثمانية آخرين مستقرة، وغالبية الإصابات نتجت عن استخدام السلاح الأبيض من عصي وغيرها، فيما لم يصب إلا شخص واحد بطلق ناري من صاحب البندقية الذي ظهر في صورة حاملاً البندقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان شرطة المنطقة الشرقية حول الحادثة، أن الشجار بين العائلتين “دار بعد ظهر الأحد أمام مبنى محكمة التنفيذ بمحافظة حفر الباطن التي كان قاضيها ينظر قضية نفقة بين زوجين”، مؤكداً أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، و”عددهم عشرة مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر”.

وأوضح البيان أن شرطة المنطقة باشرت في استكمال إجراءات الضبط الجنائي للحادثة؛ تمهيدًا لإحالتها وأطرافها للنيابة العامة.

وتطورت مشاجرة مماثلة العام الماضي بين عائلتين لتصل إلى المستشفى الذي تم نقل المصابين إليه، حيث اندلعت مشاجرة أخرى حينها بالأسلحة البيضاء داخل أروقة مستشفى الملك خالد ذاتها.