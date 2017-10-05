هل جرّدت ملكة جمال ميانمار من لقبها بسبب الروهينغا؟

أعلنت ملكة جمال ميانمار، البالغة من العمر 19 عاما، أنها جرّدت من لقبها، بعد أن اتهمت مسلحي الروهينغا المسلمين بالإرهاب والعنف، وفقا لما ذكرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، اليوم الخميس.

ونشرت شوي إين سي، الأسبوع الماضي، شريط فيديو على حسابها عبر موقع “فيسبوك”، ذكرت فيه أن ميليشيا أثنية الروهينغا كانت ترتكب أعمال عنف “ضد المدنيين الأبرياء”.

وأكد منظمو مسابقة الجمال، أنهم جرّدوا الفتاة من تاج الجمال، لكنهم أنكروا أن يكون انتزاع التاج منها مرتبطا بطريقة أو بأخرى مع الفيديو الذي نشرته على حسابها.

وادعى المنظمون، أن شوي إين سي انتهكت العقد الموقع معها، من خلال “إظهارها سلوكا لا يتناسب مع سلوك ملكة جمال ستتابع منافساتها خارج البلاد أيضا”، بما في ذلك رفضها تقديم دليل على شهادتها التعليمية، واستنكافها عن الاستعداد للرحلة القادمة إلى فيتنام.

وتفاقم الوضع في إقليم ولاية راخين الواقعة غرب ميانمار، حيث يعيش مسلحو أقلية الروهينغا المسلمة، عندما هاجم المئات من مقاتلي حركة “جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا” يوم 25 أغسطس/آب الماضي، 30 نقطة يتمركز فيها رجال الشرطة.

وتسبب اندلاع العنف، بمقتل 414 شخصا، وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 400 ألف شخص من أقلية الروهينغا المضطهدة فروا إلى بنغلاديش المجاورة.