بالصور.. قرويون يأكلون ثعبانًا عملاقًا هاجم رجلًا وبتر يده

نجح مجموعة من رجال أمن وسكان قرية مزارع زيت النخيل الواقعة في منطقة نائية من مدينة باتانج غانزال في جزيرة سومطرة غرب اندونيسيا، في القبض على ثعبان عملاق بلغ طوله 7.8 متر (25.6 قدم)، وتقطيعه وقليه، لتقديمه في ولائم طعام القرية، وذلك بعد مهاجمة الثعبان لرجل وفصل يده عن جسمه.

وبحسب موقع Geo Englishالإخباري الباكستاني، فإن رجلا يدعى روبرت نببان يعمل حارس أمن في مزارع زيت النخيل، وبينما كان في دورية للمنطقة النائية السبت الماضي رصد الثعبان العملاق.

وذكرت دائرة الشرطة في المدينة الاندونيسية الأربعاء، إن نببان 37 عاماً، اعتاد على تناول هذا الحيوان الزاحف، وعند محاولته السيطرة على الثعبان الضخم، هاجمه الأخير بقوة وقضم ذراعه اليسرى؛ ما أدى لانفصاله على جسده، ونقل على إثره للمستشفى.

وخلال الهجوم تدخل حرس أمن آخر وعدد من السكان المحليين، وضرب أحدهم الثعبان بقطعة خشب ووضعوه في كيس كبير؛ ما ساعد على إنقاذ حياة نببان.

يُذكر أن الثعابين العملاقة التي يصل طولها إلى 20 قدماً، تُوجد بكثرة عادةً في إندونيسيا والفلبين.

وفي مارس/آذار الماضي عُثر على مزارع اندونيسي يبلغ من العمر 25 عاماً داخل بطن ثعبان عملاق، في جزيرة سولاويسي الاندونيسية، وذلك بعد القبض على الثعبان متورما بالقرب من مكان اختفاء الرجل الذي كان يحصد محاصيله في مزرعته شرق الجزيرة.