كيف حول حادث سير الإماراتية جواهر الكميتي إلى رمز للشجاعة؟ (فيديو غرافيك)

لفتت المواطنة الإماراتية الشابة، جواهر سيف الكميتي، الأنظار إليها، بعد شجاعتها الاستثنائية وإنقاذها حياة سائق آسيوي اشتعلت النيران فيه إثر حادث مروري.

فأثناء عودة جواهر هي وصديقتها من عيادة صديقة لهما في مستشفى برأس الخيمة، صادفت جمهرة من الناس حول حادث تصادم حافلتين واحتراقهما، حيث كان السائق يشتعل بالنيران، فما كان من جواهر إلا أن أخذت “عباءة” صديقتها واخترقت النيران لتنقذ السائق.

ولم تمض بضعة أيام، حتى صارت شجاعة جواهر حديث الإعلام المحلي ومواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، لتحصد التكريمات على أعلى مستوى.

وتم تكريم جواهر من قبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن قبل حاكم إمارة عجمان، وإدارة الدفاع المدني بتوجيه من وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

فيما أثنى عليها المسؤولون والمواطنون لشجاعتها الاستثنائية وإنسانيتها، حيث علقت جواهر قائلة، إن “ما فعلته لا يعدو كونه واجبًا لإنقاذ شخص كاد يموت أمام عينيها”.