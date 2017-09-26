ما دور هيئة كبار العلماء بصدور قرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية؟

كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن قرار السماح للنساء بقيادة السيارة، الذي صدر بأمر سام من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، تم بموافقة هيئة كبار العلماء، أرفع هيئة دينية في المملكة، في تغيير جذري لموقف المؤسسة الدينية من تلك القضية الشائكة.

ونص الأمر السامي: “نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها”.

وتضمن الأمر السامي “كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه”.

كما تضمن الأمر الملكي: “ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته”.

واختتم الأمر بالقول “لذا؛ اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية )؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ – إن شاء الله – اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه”.

حفظ الله #خادم_الحرمين_الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره #الشريعة_الإسلامية. — هيئة كبار العلماء (@ssa_at) September 26, 2017

وبدءاً من 23 يونيو/حزيران 2018، ستقود السعوديات اللاتي سيحصلن على رخص قيادة السيارات في شوارع المملكة بشكل علني لأول مرة في تاريخ السعودية.