في استنكار لحملة الكراهية.. الإعلام السويدي يحتفي برمضان والمدارس تساند طلابها الصائمين

وعن الأسواق الشعبية الرمضانية، تحدث باكير: "المتاجر العربية والتركية تقدم مختلف أنواع المواد الغذائية والسلع والبضائع المألوفة في مجتمعاتنا التي تلبي ذوق الصائم العربي، والأطباق الرمضانية الشهية التي اعتدنا تناولها في الشهر الفضيل".

أول مرة

ومنحت المدارس السويدية الطلاب الصائمين الحق في الغياب عن المطاعم في أوقات الطعام، بعد أن وردت شكاوى عديدة من الطلاب الصائمين حول إحساسهم بالإهانة وعدم الارتياح نفسياً لاضطرارهم إلى الجلوس مع زملائهم ومشاهدتهم يتناولون طعامهم أثناء صيامهم .

وأصدرت معظم المدارس السويدية تعليمات للطلاب بضرورة احترام رغبات زملائهم في الصيام أو عدم الصيام، مؤكدة على ضرورة أن يكون الطفل قادرًا على إتمام واجباته المدرسية ونشاطاته كاملة في حال اختار الصيام.

وقال تيسير أبو عبد الله (41 عاما) لـ"إرم نيوز": "في السنوات السابقة كان أطفالنا يعانون في المدارس من قرار إلزامهم في التواجد بالمطعم في الأوقات المخصصة لتناول الطعام وهم صائمون، إضافة لتعرضهم للتنمر من قبل زملائهم غير الصائمين، لكن هذا العام تعاملت معظم المدارس مع هذا القرار بطريقة حضارية".