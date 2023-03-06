وسط دعوات لمقاطعة الفصول.. طالبان تفتح الجامعات "للشبان فقط"

ثارت مؤخراً دعوات في أفغانستان لمقاطعة فصول الدراسة الجامعية، بعدما أعادت حركة طالبان، اليوم الإثنين، فتح الجامعات أمام الطلاب، ليس الجميع منهم، ولكن للذكور فقط.

وعاد الشبّان إلى مقاعد الدراسة في الجامعات الأفغانية التي أعادت فتح أبوابها، الإثنين، بعد عطلة شتوية طويلة، بخلاف الشابات اللواتي ما يزال نظام طالبان يحرمهنّ من التعليم.

ويندرج قرار طالبان في سياق قيود كثيرة انتهكت حقوق النساء في أفغانستان منذ عودة الحركة إلى الحكم في آب/اغسطس 2021.

وأثار منع الفتيات من ارتياد الجامعات موجة إدانات في كل دول العالم، وبينها دول إسلامية.

وعبّرت العديد من الفتيات عن استيائهن من قرار حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بحرمان الفتيات من الدراسة الجامعية.

وقالت راحلة (22 عاماً)، من إقليم غور في وسط البلاد: "أشعر بحزن شديد لرؤية الشبّان يذهبون إلى الجامعة بينما نبقى نحن في المنزل".

وقالت وحيدة دوراني التي أُجبرت على التوقف عن متابعة دراستها في مجال الصحافة في هرات: "إذا تعلّمت الفتيات والنساء الأفغانيات، فلن يقبلن أبدًا بحكومة تستغل الإسلام والقرآن. سيدافعن عن حقوقهن.. وهذا ما تخشاه الحكومة".

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، حظر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم على النساء ارتياد الجامعات وبرر قراره بـ"عدم التزام الطالبات التعليمات بشأن الحجاب"، في إشارة إلى إلزامية تغطية المرأة رأسها ووجهها وجسدها بالكامل في أفغانستان، بالإضافة إلى الخروج برفقة محرم.

وكانت الجامعات وضعت قواعد جديدة بعد عودة طالبان إلى السلطة، هدفت خصوصاً إلى فصل صفوف الشبّان عن الشابات. ولم يُسمح لهن بتلقي الدروس إلا من معلمات أو رجال مسنين.

وقال محمد حسيب حبيب زاده، وهو طالب في مجال علوم الكمبيوتر في هرات: "من المؤلم أن نرى آلاف الفتيات محرومات من التعليم في أيامنا".