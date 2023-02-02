ما حقيقة عرض فستان من الذهب للبيع بـ15 مليون جنيه في مصر؟
أثار إعلان من قبل إحدى شركات المتخصصة في بيع الذهب والألماس، عن فستان من الذهب الخالص، متاح للبيع بملايين الجنيهات، جدلاً كبيراً وأثار التساؤلات حول حقيقة الأمر من عدمه في مصر.
وقالت الشركة في إعلانها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الفستان من الذهب، الوزن 9 كيلو، السعر 15.7 مليون جنيه"، مشيرة إلى أنه "متاح التوصيل مجاناً، وخصم 10% للعميل الأول".
ولفتت الشركة في إعلانها إلى أنه "سيتم عرض الفستان غداً الجمعة، في مهرجان الذهب بموقعها في مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية".
وتسبب الإعلان في حالة كبيرة من الجدل والغضب والاستنكار من نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا "استفزاز لمشاعر المواطنين، في ظل ما يعانونه خلال الفترة الحالية من ارتفاع في الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على مصر".
وتواصلت "إرم نيوز" مع الشركة، والتي نفت وجود فستان لديها مصنوع من الذهب، كما هو متداول ونشر عبر مواقع وصفحات، موضحة أن "الإعلان مجرد بوست ترفيهي للعملاء، ولا يتم بيع فساتين من الأساس لدينا".