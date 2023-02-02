ما حقيقة عرض فستان من الذهب للبيع بـ15 مليون جنيه في مصر؟

وتسبب الإعلان في حالة كبيرة من الجدل والغضب والاستنكار من نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن هذا "استفزاز لمشاعر المواطنين، في ظل ما يعانونه خلال الفترة الحالية من ارتفاع في الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على مصر".