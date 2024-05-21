محمد إمام يكشف عن فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" (صور)

كشف الممثل المصري محمد إمام، الاثنين، عن الملصقات الترويجية لفيلمه الجديد، الذي يحمل اسم "اللعب مع العيال"، والذي يعيده للسينما بعد فيلم "أبونسب".

ونشر محمد إمام عبر حسابه بمنصة "إكس" ملصقات ترويجية تحمل اسم الفيلم وأبطاله، مرفقاً إياها بتعليق: "توكلنا على الله.. اللعب مع العيال.. عيد الأضحى إن شاءالله.. في جميع الوطن العربي".