محمد إمام يكشف عن فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" (صور)
كشف الممثل المصري محمد إمام، الاثنين، عن الملصقات الترويجية لفيلمه الجديد، الذي يحمل اسم "اللعب مع العيال"، والذي يعيده للسينما بعد فيلم "أبونسب".
ونشر محمد إمام عبر حسابه بمنصة "إكس" ملصقات ترويجية تحمل اسم الفيلم وأبطاله، مرفقاً إياها بتعليق: "توكلنا على الله.. اللعب مع العيال.. عيد الأضحى إن شاءالله.. في جميع الوطن العربي".
وفي تدوينة سابقة، كشف إمام أن "اللعب مع العيال" يعتبر أول تجربة سينمائية تجمعه بالمخرج المصري المخضرم شريف عرفة.
وقال عن تلك التجربة: "عمل مختلف عن اي حاجة عملتها قبل كده.. قريباً إن شاءالله".
وكانت آخر أعمال نجل الممثل المخضرم عادل إمام، مسلسل "كوبرا"، الذي عرض على مدار 15 حلقة، في شهر رمضان الماضي، وكان من عينة مسلسلات الإثارة والجريمة.
ويشارك مع إمام في الفيلم، نخبة من أبرز الممثلين على الساحة حالياً، منهم أسماء جلال التي تشاركه البطولة النسائية، إلى جانب كل من مصطفى غريب وباسم سمرة وسليمان عيد وحجاج عبدالعظيم وبيومي فؤاد وآخرين.
وتدور أحداث "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي، حول مدرس تاريخ يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم يكن يتوقعها.