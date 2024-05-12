رحيل الفنان العراقي عبدالستار البصري

نعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان عبدالستار البصري عن عمر ناهز الـ 77 عامًا الذي وافاه الأجل في العاصمة بغداد بعد صراع مع المرض.

ويعد "البصري" واحدًا من أعمدة الفن العراقي الذي بدأ مشواره الفني، في العام 1974، حين تخرّج في كلية الفنون الجميلة ليلتحق بعدها بالفرقة الوطنية للتمثيل.

واشترك الراحل "البصري" بعشرات الأعمال، منها: 53 عملا تلفزيونيًا، و7 مسرحيات، و4 أفلام سينمائية، لعب في بعض منها أدوار البطولة منفردًا، وتقاسمها في أخرى مع فنانين عراقيين كبار.

ومن أشهر أدواره عبود الضامن "أبو شهوبي" في مسلسل "عالم الست وهيبة" الذي اشترك في جزئه الأول، العام 1998، ليعود ويلعب ذات الدور في الجزء الثاني ضمن أعمال رمضان، عام 2024، والذي كان آخر أعماله الفنية.