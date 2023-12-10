سحابة نادرة تظهر في سماء المغرب وتخطف الأنظار
أثارت سحابة "عدسية" ظهرت في سماء المغرب ذهولا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. ووثق مواطنون بمدينة بولمان (وسط)، شكل سحابة نادر الحدوث بسماء المنطقة، معربين عن انبهارهم بهذه الظاهرة الجوية الفريدة.
وأكد عدد من النشطاء بالمنطقة، أن الصور التي توثق للسحب "النادرة" حقيقية، وأنها التُقطت من جماعة أوطاط الحاج، حيث ظهرت أشكال سحب تعرف بـ"السحب العدسية".
وحسب موقع "طقس العرب"، تتشكل السحب العدسية عادة لأسباب تضاريسية، أي أنها تنشأ خلف الحواجز، فقد يواجه الهواء أثناء انتقاله على طول سطح الأرض بعض العوائق والتضاريس الطبيعية للأرض (مثل الجبال أو التلال)، أو الهياكل الاصطناعية (مثل المباني)؛ إذ تؤدي هذه العوائق إلى تعطيل تدفق الهواء فتتحول حركته إلى دوامات، وتنشأ مناطق اضطراب عند هذه العوائق.
كما تظهر أحياناً في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وتكون مرئية عندما تتعرض لأشعة الشمس بطريقة معينة؛ ما يخلق هالة حول الشمس أو القمر.
وتعد السحب العدسية، ظاهرة بصرية جميلة تعكس الضوء بشكل مميز؛ ما يسبب تأثيرًا بصريًا فريدًا في السماء.
ويعتبر ظهور السحب العدسية إحدى علامات وجود اضطراب في الهواء وموجات عند الجبال. ويمكن أن تتواجد هذه الموجات بعد الغيوم، وقد تستمر حتى في حالة عدم تكوين السحب.