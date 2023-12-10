سحابة نادرة تظهر في سماء المغرب وتخطف الأنظار

وحسب موقع "طقس العرب"، تتشكل السحب العدسية عادة لأسباب تضاريسية، أي أنها تنشأ خلف الحواجز، فقد يواجه الهواء أثناء انتقاله على طول سطح الأرض بعض العوائق والتضاريس الطبيعية للأرض (مثل الجبال أو التلال)، أو الهياكل الاصطناعية (مثل المباني)؛ إذ تؤدي هذه العوائق إلى تعطيل تدفق الهواء فتتحول حركته إلى دوامات، وتنشأ مناطق اضطراب عند هذه العوائق.

كما تظهر أحياناً في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وتكون مرئية عندما تتعرض لأشعة الشمس بطريقة معينة؛ ما يخلق هالة حول الشمس أو القمر.